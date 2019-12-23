Çavuşoğlu, gürcistan başbakanı giorgi gakharia ile görüştü -2 - Son Dakika

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Çavuşoğlu, gürcistan başbakanı giorgi gakharia ile görüştü -2
6 saat önce
Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü -2.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü -2
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