Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Kobakhidze ile Görüştü
7 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:29 Kaynak: AA
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı