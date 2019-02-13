Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Kobakhidze ile Görüştü

Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Kobakhidze ile Görüştü

7 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı, Parlamento, Gürcistan, Güncel
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