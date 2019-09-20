Çavuşoğlu, guterres ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:23 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde, Kıbrıs ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin BM'ye yaptığı katkıları ve yeni işbirliği projelerini değerlendirdik" mesajını paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesi
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