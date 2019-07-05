Çavuşoğlu, Guterres ile telefonda görüştü
46 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı
kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde BM ofisinde SDG ile gerçekleşen ile "Eylem Planı" imzalaması ele alındı.
- Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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