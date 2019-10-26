Çavuşoğlu: Güvenli bölge önerisini bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Almanya tarafından sunulan güvenli bölge önerisini gerçekçi bulmadıklarını söyledi.



Ankara'da düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu, Almanya tarafından geçtiğimiz günlerde sunulan Suriye'de güvenli bölge kurulması önerisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.