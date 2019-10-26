Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Güvenli bölge önerisini bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Güvenli bölge önerisini bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz

Çavuşoğlu: Güvenli bölge önerisini bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu Almanya tarafından sunulan güvenli bölge önerisini gerçekçi bulmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu: Güvenli bölge önerisini bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Almanya tarafından sunulan güvenli bölge önerisini gerçekçi bulmadıklarını söyledi.


Ankara'da düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu, Almanya tarafından geçtiğimiz günlerde sunulan Suriye'de güvenli bölge kurulması önerisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı
Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti İtalya'da terör örgütü yandaşları THY gişesini işgal edip, Türklere saldırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:49:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Güvenli bölge önerisini bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]