Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık" - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık" - NEW

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(1)

Bakan Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da Amerikalılara açık ve net bir şekilde söyledik"

Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor. Trump'ın söylediği 20 mildi. Bizim de Amerikalılarla yaptığımız müzakere 20 millik bir güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Yani bu ortalama 30 kilometreye tekabül ediyor."

Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"

Çavuşoğlu: (Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 22:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık" - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]