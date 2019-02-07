Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Güvenli Bölgeden Kasıt Teröristlere Bir Tampon Bölge Oluşturmak İse Türkiye'nin Buna...

Çavuşoğlu, Güvenli Bölgeden Kasıt Teröristlere Bir Tampon Bölge Oluşturmak İse Türkiye'nin Buna...

11 dakika önce

Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Güvenli Bölgeden Kasıt Teröristlere Bir Tampon Bölge Oluşturmak İse Türkiye'nin Buna..., System.String[]
Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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