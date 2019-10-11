Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma...
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Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir."
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