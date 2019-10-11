Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 'Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma...

Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma...

24 dakika önce

Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir.

Çavuşoğlu,

Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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