Çavuşoğlu: "Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek "(Münih'teki toplantıda) Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının...

Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek "( Münih'teki toplantıda) Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.

Türkiye, Münih, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi
İdlib'te üşürken çekilen görüntüleri yürek burkan çocuğa yardım eli Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]