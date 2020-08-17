Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile görüştü - PORT-AU-PRİNCE - Son Dakika

-İkilinin sohbet etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise tarafından kabul edildi.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile selamlaşması

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:34

Kaynak: AA

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