Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile görüştü - PORT-AU-PRİNCE - Son Dakika

Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile görüştü - PORT-AU-PRİNCE
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile selamlaşması -İkilinin sohbet etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise tarafından kabul edildi.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile selamlaşması
-İkilinin sohbet etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:34
Kaynak: AA
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