Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Moise ile heyetlerarası görüştü - PORT-AU - Son Dakika

Çavuşoğlu, Haiti Devlet Başkanı Moise ile heyetlerarası görüştü - PORT-AU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile bir araya geldi,...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile bir araya geldi, daha sonra heyetlerarası toplantı gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:55
Kaynak: AA
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