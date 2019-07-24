Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi
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Çavuşoğlu - Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu - Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:56 Kaynak: AA
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