Çavuşoğlu - Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua
Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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