Çavuşoğlu: Hakan Atilla'ya geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank davası kapsamında 28 aydır cezaevinde tutulan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tahliye edilerek yurda dönüşünü için, "Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısında ABD'nin Suriye'de güvenli bölge önerisi için, "Oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi." ifadelerini kullandı.
Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'de açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı. dedi
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:52
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