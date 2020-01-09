Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1)

6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "bölgedeki gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği tehlikesi" konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirterek, Türkiye'nin Irak için dost ve önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "bölgedeki gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği tehlikesi" konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirterek, Türkiye'nin Irak için dost ve önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Hekim, başkent Bağdat'taki bakanlık binasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Çavuşoğlu ile Irak ve bölgenin istikrarını ele aldıklarını belirten Hekim, "İkili ilişkilerle bölgeyi ilgilendiren gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Irak'ın iç barışının sağlanması için çatışma alanı olmaması gerektiğini anlattık." dedi.

Hekim, "Türkiye ile bölgede herhangi bir gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği ve teröristlerin elini güçlendireceği konusunda hemfikiriz." diyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile terörle mücadele konusunda önemli iş birliğimiz var. Irak'ın her zaman yanında duran Türkiye, terörle mücadelemizde bize destek sunan dost ve komşu ülkemizdir."

ABD ve İran'ın Irak'taki saldırılarını kabul etmediklerini ve bunu kınadıklarını ifade eden Hekim, Türkiye ile bu iki ülke (ABD ve İran) arasında doğan gerginliğin azaltılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır
THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı

Son Dakika Haberleri
00:16 Ankara ankara'da silahlı saldırı 1 ölü - Son Dakika
00:16 Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri - Son Dakika
00:14 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu - Son Dakika
00:12 Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
00:09 Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 00:22:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]