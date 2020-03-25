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Çavuşoğlu: "Hep birlikte gereken uyarıları dikkate alarak bu süreci birlikte aşacağımıza inanıyorum"
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:09 Kaynak: AA
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