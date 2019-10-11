Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin...

Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin...

3 dakika önce

Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor. Türkiye'nin burada endişesi meşru ise bu endişeye mahal veren, sebep olan terör örgütüyle mücadele etmek de meşru hakkımızdır."

Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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