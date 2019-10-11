Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin...
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Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor. Türkiye'nin burada endişesi meşru ise bu endişeye mahal veren, sebep olan terör örgütüyle mücadele etmek de meşru hakkımızdır."
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