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Çavuşoğlu: "Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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