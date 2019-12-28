Çavuşoğlu: "Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

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Çavuşoğlu: Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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