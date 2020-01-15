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Çavuşoğlu: "Her ülke gibi biz de sahada ve masada güçlü olmak istiyoruz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu. (2)
Son Dakika İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz