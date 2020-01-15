Çavuşoğlu: "Her ülke gibi biz de sahada ve masada güçlü olmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Her ülke gibi biz de sahada ve masada güçlü olmak istiyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Her ülke gibi biz de sahada ve masada güçlü olmak istiyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu. (2)

Çavuşoğlu: Her ülke gibi biz de sahada ve masada güçlü olmak istiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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