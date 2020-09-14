Çavuşoğlu: "Her zaman Bangladeşli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara 'da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi