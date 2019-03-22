Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Hiçbir Din ve İnanç, Şiddet ve Terörle Tanımlanamaz. Barış, Bizim Dinimiz İslam'ın...

Çavuşoğlu: "Hiçbir Din ve İnanç, Şiddet ve Terörle Tanımlanamaz. Barış, Bizim Dinimiz İslam'ın...

1 saat önce

- Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir.

- Programdan detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:37 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Hiçbir Din ve İnanç, Şiddet ve Terörle Tanımlanamaz. Barış, Bizim Dinimiz İslam'ın...
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