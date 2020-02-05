Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her... - Son Dakika
Çavuşoğlu: "(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:19 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı