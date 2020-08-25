Çavuşoğlu: "Hidrokarbon zenginliklerinin uluslar arası piyasalara iletme yolu Türkiye'dir" - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Hidrokarbon zenginliklerinin uluslar arası piyasalara iletme yolu Türkiye'dir"
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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26.08.2020 03:52:31. #1.12#
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