Çavuşoğlu, hindistan dışişleri bakanı subrahmanyam jaishankar ile görüştü
36 dakika önce
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü
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