Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, hindistan dışişleri bakanı subrahmanyam jaishankar ile görüştü
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Çavuşoğlu, hindistan dışişleri bakanı subrahmanyam jaishankar ile görüştü

36 dakika önce

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Çavuşoğlu, hindistan dışişleri bakanı subrahmanyam jaishankar ile görüştü, System.String[]

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntü

Birleşmiş Milletler, Hindistan, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
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