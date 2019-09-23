Çavuşoğlu, hindistan dışişleri bakanı subrahmanyam jaishankar ile görüştü
28 dakika önce
Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi