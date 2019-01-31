Çavuşoğlu Hırvatistan Dışişleri Bakanı Buric ile Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te Hırvatistan Dışişleri Bakanı
Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği
(AB
) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Bükreş'te Hırvat mevkidaşı Buric ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Buric ile ikili ilişkileri ve planlanan üst düzey ziyaretleri ele aldıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:34 Kaynak: AA
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