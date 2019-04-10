Çavuşoğlu, Hollanda'da Uluslararası Demokratlar Birliği Üyeleri ile Bir Araya Geldi
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– Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın yedinci toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:53 Kaynak: DHA
– Türkiye- Hollanda
(Wittenburg) Konferansı'nın yedinci toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında yarın Wittenburg Konferansı'nın yedinci toplantısına katılacak. Konferans çerçevesinde 'Terörle Mücadele', 'Bölgesel Gelişmeler', 'Türkiye- AB
', 'Hollanda Türk Toplumu', 'Yaşanabilir Şehirler' ve 'Enerji' başlıklarında ilgili bakanlıkların da katılımı ile altı çalışma grubu toplanacak. Bakan Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Stef Blok arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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