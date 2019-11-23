G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya 'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

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Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir