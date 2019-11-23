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Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
6 saat önce
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
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--------------Çavuşoğlu, Stef Blok görüşmesinden görüntü
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