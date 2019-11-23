Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

6 saat önce

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü, System.String[]

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Görüntü Dökümü

--------------Çavuşoğlu, Stef Blok görüşmesinden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
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