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Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
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