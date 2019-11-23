Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
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