Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

6 saat önce

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü

Hollanda, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:23 Kaynak: AA
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