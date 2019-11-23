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Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
6 saat önce
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:23 Kaynak: AA
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