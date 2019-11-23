Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü. - TOKYO

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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