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Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
(İHA)
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