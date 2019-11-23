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- Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Görüştü
6 saat önce
- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştüTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:36 Kaynak: İHA
- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü
TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
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