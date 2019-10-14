Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Blok telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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