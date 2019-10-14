Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
20 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Blok telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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