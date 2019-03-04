Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "İçeride ve Dışarıda Ne Kadar Hain Varsa Bu İttifakın İçinde"

Çavuşoğlu: "İçeride ve Dışarıda Ne Kadar Hain Varsa Bu İttifakın İçinde"

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:21 Kaynak: AA

Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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