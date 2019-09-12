Çavuşoğlu: "İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı en yakın işbirliği içinde çalışması gereken iki...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitim alan kaymakam adaylarına hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitim alan kaymakam adaylarına hitap etti. (1)
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