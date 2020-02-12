Çavuşoğlu: (İdlib) Atılacak adımlarda kararlıyız - Son Dakika

Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Rejimin garantörleri, rejimi durdurma konusunda somut adım atmadılar" dedi.

Çavuşoğlu basın toplantısında şu şekilde konuştu: "Bizim bir Münbiç mutabakatımız var ve Münbiç mutabakatımız gereği buradaki ateşkesin kalıcı olması için çok çaba sarf ettik. Ama son zamanlarda bunda başarılı olamadık. Özellikle rejimin garantörleri, rejimi durdurma konusunda somut adım atmadılar. Bizim de askerlerimiz şehit oldu. Bugün grup toplantısında en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları ve rejime karşı da, rejimin sahadaki güçlerine karşı da havadan karadan atacağımız adımları açıklamıştır. Bu konuda kararlıyız. Elbette şehitlerin kanını yerde bırakmadık hiçbir zaman, bırakmayız. Bunun hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. İdlib'in istikrarı ve İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi konusunda ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da hangi adımları atacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Diğer taraftan bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki günlerde bu sefer bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek."

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-Arnavutluk Dışişleri Bakanı'nın kısa açıklaması

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları