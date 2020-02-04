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Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'na katıldı. (2)
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