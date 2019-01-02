Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "İdlib Muhtırası, Siyasi Çözüm İçin Yeniden Bir Fırsat Penceresi Sunmuştur"

Çavuşoğlu: "İdlib Muhtırası, Siyasi Çözüm İçin Yeniden Bir Fırsat Penceresi Sunmuştur"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.

"İdlib muhtırası bugün Suriye'de siyasi çözüm için yeniden bir fırsat penceresi sunmuştur. ve şimdi o açılan fırsat penceresinden ilerleyerek anayasa komisyonunun kurulması için çalışıyoruz"

"Geri dönüşler için de 300 binden fazla Suriyeli Fırat Kalkanı ve Afrin Bölgesine döndü. Bir o kadar da yerinden edilmiş insan Suriye içinden dönmeye başladı"

"Var olan sistemi eleştirsek de BM çatısı altında bugün barış için arabuluculuk insiyatifini, eş başkanlığın kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmemiz lazım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:54 Kaynak: AA

Jandarma, Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel
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