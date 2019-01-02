Çavuşoğlu: "İdlib Muhtırası, Siyasi Çözüm İçin Yeniden Bir Fırsat Penceresi Sunmuştur"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba
Konferansları programına katıldı.
"İdlib
muhtırası bugün Suriye
'de siyasi çözüm için yeniden bir fırsat penceresi sunmuştur. ve şimdi o açılan fırsat penceresinden ilerleyerek anayasa komisyonunun kurulması için çalışıyoruz"
"Geri dönüşler için de 300 binden fazla Suriyeli Fırat Kalkanı ve Afrin
Bölgesine döndü. Bir o kadar da yerinden edilmiş insan Suriye içinden dönmeye başladı"
"Var olan sistemi eleştirsek de BM
çatısı altında bugün barış için arabuluculuk insiyatifini, eş başkanlığın kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmemiz lazım.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:54 Kaynak: AA
Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
İran'dan Instagram'ı Kapatma Kararı
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı