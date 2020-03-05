Çavuşoğlu: " İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00: 01'den itibaren durdurulacaktır."

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