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Çavuşoğlu: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00: 01'den itibaren durdurulacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00: 01'den itibaren durdurulacaktır."
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