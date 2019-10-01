Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: (İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]