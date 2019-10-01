Çavuşoğlu: "(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulundu.
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