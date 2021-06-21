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Çavuşoğlu: "İhtiyaç Olduğu Sürece Afganistan'da Kalacağız" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "İhtiyaç Olduğu Sürece Afganistan'da Kalacağız"

21.06.2021 11:06
Çavuşoğlu:

Ankara'nın, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusundaki yeni sorumluluğuna işaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ihtiyaç olduğu sürece Afganistan'da kalacaklarını belirtti.

Ankara'nın, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusundaki yeni sorumluluğuna işaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ihtiyaç olduğu sürece Afganistan'da kalacaklarını belirtti.

Antalya'da Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Ankara'nın Afganistan'daki varlığına ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama planına işaret ederek şöyle konuştu: "Afganistan hükümeti de bunu onaylıyor. Bu ülkenin ihtiyacı olduğu sürece orada kalacağız. Tabii bu, Afganistan'da sadece askeri varlığımız anlamına gelmez. "

Türkiye'nin NATO'nun kararlı destek misyonu çerçevesinde Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstleneceğine işaret eden Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilme kararıyla diğer müttefikler de Afganistan'dan çekilme halinde ve NATO'nun kararlı destek misyonu bitmek üzere. Ancak Afganistan için Kabil Havalimanı'nın güvenliği çok önemli ve bu ülkenin dünyaya açılan kapısıdır. Bu havalimanının güvenliği sadece Afganistan için değil başta Türkiye olmak üzere oradaki tüm diplomatik misyonların kalması açısından önemlidir. Türkiye bu görevde yalnız değil. Herkesten önce de Afganistan hükümetinin desteğine ihtiyacı var. " dedi.

Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği anlaşmasına da işaret eden Çavuşoğlu, "Daha önce üç tur müzakerede bulunduk ancak sonra bu süreç durdu şimdi yeniden başlamalı. Göç anlaşmasının bir parçası olan vize serbestisi gibi birkaç girişim daha gerçekleşmeli. Biz AB'nin net adımlarını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile müzakerelere, Doğu Akdeniz ve Ege'deki mevcut sorunlara değinen Türkiye Dışişleri Bakanı şöyle konuştu: "İki ülke arasında görüşmeler yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi, ben de Yunanistan'a gittim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı da Brüksel'de görüştü. Görüşmeler iyi geçti ancak tüm sorunlar çözülmedi. Bu müzakereleri sürdürebilmek için Yunan tarafı kışkırtıcı girişimlerden vazgeçmeli. "

Ermenistan'daki erken seçimlere de değinen Çavuşoğlu, "Yeni hükümetin önceki hükümetin hatalarından ders çıkartmasını umuyoruz. Bölgede barış ve istikrarın tek yolunun çatışma yerine komşularla iş birliği olduğunu anlamalarını umut ediyorum. Türkiye ile Azerbaycan bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunda kararlıdır ve iki ülke liderleri de bunu defalarca vurguladı. " dedi.

Çavuşoğlu: İhtiyaç Olduğu Sürece Afganistan'da Kalacağız

Afganistan, Türkiye, Ankara, Kabil, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çavuşoğlu: 'İhtiyaç Olduğu Sürece Afganistan'da Kalacağız' - Son Dakika


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