Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi Salona girişi CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi

Salona girişi CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:43 Kaynak: AA
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