Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldıFas, (DHA)- Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, etkinlik sonunda aile fotoğrafında yer aldı.

Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Fas, (DHA)- Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, etkinlik sonunda aile fotoğrafında yer aldı.

Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu
Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
23:10 PKK'dan kurtarılan Cafer'den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj - Son Dakika
23:10 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme işlemi tamamlandı - Son Dakika
23:06 ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika
23:06 Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki - Son Dakika
23:05 Türk derbisi Anadolu Efes'in - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]