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Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
6 saat önce
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:26 Kaynak: AA
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması
Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
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