Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

6 saat önce

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması

Çavuşoğlu-Barzani görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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