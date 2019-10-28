Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz'

Çavuşoğlu: "İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz"

38 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Çavuşoğlu: İki bakanlık arası ilişkilerimizi de güçlendireceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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