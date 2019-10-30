Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır
Son Dakika Ekonomi Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır

Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır.

Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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