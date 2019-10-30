Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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