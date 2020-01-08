Çavuşoğlu: "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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