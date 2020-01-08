Çavuşoğlu: "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya 'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor."

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Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı

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