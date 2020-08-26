Çavuşoğlu: İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık - Son Dakika

Çavuşoğlu: İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık

Çavuşoğlu: İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldıkMoldova, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.

Çavuşoğlu: İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık

Moldova, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Çavuşoğlu, Tulea ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bundan sonra farklı alanlarda ilişkilerimizi ve iş birliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi beraber çalıştık' dedi.

Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışını yapmak üzere Moldova'da bulunan Çavuşoğlu, konuşmasının başında 27 Ağustos'ta Bağımsızlık Günü'nü kutlayacak Moldova halkına ve hükümetine tebriklerini iletti.

Toplantıda Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirilen Stratejik Konsey Toplantısı'nın sonuçlarının takibini de yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle 2021 yılında gerçekleşecek olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ikinci toplantısının hazırlıklarının da yapıldığını aktardı.

ÇAVUŞOĞLU: TİCARET HACMİMİZ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 24 ARTTI

'İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bundan sonra farklı alanlarda ilişkilerimizi ve iş birliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi beraber çalıştık' diyen Çavuşoğlu, 'Ticaret hacmimizde 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24'lük ciddi bir artış oldu. Ama bu sene pandemi sebebiyle tabii ki bir düşüş var. Ancak pandemiye rağmen ticaretimizin çok fazla düşmediğini de görüyoruz. Bu iki ülke arasındaki potansiyelin göstergesi' diye konuştu.

Tarım sektörü başta olmak üzere turizm de dahil birçok sektörde neler yapılabileceğinin konuşulduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Değişik sektörlerde ticaretimizi ve yatırımları artırarak hem ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere çıkaracağız hem de daha dengeli hale getireceğiz' ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, aynı zamanda yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'na bugüne kadar dahil edilmeyen sektörlerin de dahil edilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: MOLDOVA'YA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Moldovalı turistlerin birinci tercihinin Türkiye olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu şu konulara da değindi: 'Koronavirüs (Covid-19) döneminde de gerçek dost olduğumuzu gösterdik. Dayanışmamızı ortaya koyduk. Elbette hem Sağlık Bakanlığı hem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) hem de Türk Kızılayı Moldova'ya tıbbi yardımlarını ulaştırdı. Bugün sembolik de olsa ben de tıbbi yardım getirdim. Esasen bu Moldova'ya olan desteğimizin bir göstergesi. Bugün açıkça söylemek isterim ki bundan sonraki süreçte de dost ve stratejik ortak Moldova'nın daha fazla tıbbi malzeme yardımına ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa bu desteği vermeye devam edeceğiz.'

Moldova'ya yönelik eğitim desteğinin de devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, 'Bugün ayrıca Moldova'da uzaktan eğitim ya da dijital eğitime destek vermek amacıyla sembolik de olsa öğretmenlere laptop öğrencilere de bir miktar tablet getirdik. Bu desteğimizi de yine artırarak devam ettireceğiz' diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: 130 ÜLKEDEN 95 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI ÜLKEMİZE TAHLİYE ETTİK

Çavuşoğlu, 'Pandemi döneminde 139 vatandaşımızı Moldova'dan tahliye ettik. Bu konuda verdikleri destek için Moldova hükümetine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Moldova da çok başarılı bir şekilde 352 vatandaşını Türkiye'den tahliye etti. Biz de elimizden gelen desteği verdik. Bu başarılı tahliye operasyonları için Moldova hükümetini, Dışişleri Bakanlığını tebrik ediyorum. Biz de dünyadan 130 ülkeden 95 binden fazla vatandaşımızı ülkemize tahliye ettik' dedi.

Konsolosluk konularının yanında güvenlikle alakalı konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: 'FETÖ'nün buradaki mevcudiyetinin sadece bize değil Moldovalı dostlarımıza da nasıl bir tehdit oluşturabileceği konusunda bilgilerimizi ve tespitlerimizi paylaşma imkanım oldu.'

Ayrıca, 'Gagauz soydaşlarımızın Kişinev makamlarıyla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde olmalarından son derece memnuniyet duyuyoruz' diyen Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'a ve hükümet üyelerine kucaklayıcı tutumları nedeniyle teşekkür etti.

Gagauz grubunun özerk statüsüyle ilgili çalışmalara devam edildiğini ve sonuç getirici adımlar atıldığını belirten Çavuşoğlu, 'Meclisten geçecek yasalarla da inşallah bu çalışmalar taçlandırılmış olacak. Biz Türkiye olarak Transdinyester itilafının da Moldova'nın toprak bütünlüğü temelinde diplomatik yollarla en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Sonuçta Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası, Moldova'ya bakışımızın değişmez bir temel unsur olduğunu bir kere daha vurgulamak istedim' dedi.

Çavuşoğlu: İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık

Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık - Son Dakika

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