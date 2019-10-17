Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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