Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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