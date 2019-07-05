Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü
1 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:27
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